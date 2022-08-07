BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Premier Lig'den stoper! Axel Tuanzebe...

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Stoper hattına bir takviye daha yapmak isteyen siyah beyazlı ekibin gündemindeki isim ortaya çıktı. Beşiktaş'ın, Manchester United'da forma giyen İngiliz stoper Axel Tuanzebe'yi listesine aldığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 07.08.2022- 16:47