Süper Lig'e Kayserispor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da sürüyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a ABD'li kanat Konrad de la Fuente!
Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta kanat bölgesi için gündeme flaş bir isim geldi. Siyah-beyazlılar bu noktada ABD'li kanat oyuncusu Konrad de la Fuente'yi kiralamak için harekete geçti. (BJK SPOR HABERLERİ)
Siyah-beyazlılar, orta saha ve savunma hattının dışında hücuma bir takviye daha yapmayı planlıyor.
Özellikle kanatta forma giyebilecek oyunculara yönelen Kartal için flaş bir iddia da Fransız basınından geldi.