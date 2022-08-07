BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a ABD'li kanat Konrad de la Fuente!

Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta kanat bölgesi için gündeme flaş bir isim geldi. Siyah-beyazlılar bu noktada ABD'li kanat oyuncusu Konrad de la Fuente'yi kiralamak için harekete geçti. (BJK SPOR HABERLERİ)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 07.08.2022- 14:47 Güncelleme Tarihi: 07.08.2022- 14:53