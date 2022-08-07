Beşiktaş'ta gündem orta saha transferi. Bu bağlamda listeye giren isimlerden biri de Isco.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın hedefi Isco! Pazarlıklar başladı...
Beşiktaş'ta Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'u Ghezzal'ın golüyle 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda Valerien Ismael sahaya 4-3-3 dizilişiyle çıktı. Beşiktaş'ta özellikle Ghezzal dışında hücum opsiyonunu çoğaltak için dünya yıldızı Isco gündeme geldi. İşte transferdeki son detaylar... (BJK SPOR HABERLERİ)
Beşiktaş'ta gündem orta saha transferi. Bu bağlamda listeye giren isimlerden biri de Isco.
Real Madrid ile yollarını ayıran Isco'nun taliplerinden istediği maaş ve sözleşme detayları ortaya çıktı.
ISCO 12 MİLYON EUROLUK KONTRAT İSTİYOR
9 sezonluk Real Madrid kariyerini noktalayan ve bonservisi elinde olan İspanyol futbolcunun şartları araştırılıyor.