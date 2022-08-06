Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'in ilk haftasında kozlarını paylaştı. Vodafone Park'ta oynanan müsabaka büyük bir heyecana sahne oldu. Siyah-beyazlılarda oyuna sonradan dahil olan ve bir golü ofsayt nedeniyle iptal edilen Cenk Tosun, 90+3. dakikada ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
İşte o anlar...
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Kayserispor karşısında 10 kişi kaldı!
Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş evinde Kayserispor'u konuk etti. maçın 90+3. dakikasında Cenk Tosun gördüğü ikinci sarı kart nedeniyle oyundan ihraç edildi. İşte o pozisyon... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 06.08.2022- 23:52 Güncelleme Tarihi: 07.08.2022- 00:11
Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'in ilk haftasında kozlarını paylaştı. Vodafone Park'ta oynanan müsabaka büyük bir heyecana sahne oldu. Siyah-beyazlılarda oyuna sonradan dahil olan ve bir golü ofsayt nedeniyle iptal edilen Cenk Tosun, 90+3. dakikada ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.