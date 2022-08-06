Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'in ilk haftasında kozlarını paylaştı. Vodafone Park'ta oynanan müsabaka büyük bir heyecana sahne oldu. Siyah-beyazlılarda oyuna sonradan dahil olan ve bir golü ofsayt nedeniyle iptal edilen Cenk Tosun, 90+3. dakikada ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



İşte o anlar...