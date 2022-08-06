Beşiktaş 1-0 Yukatel Kayserispor (MAÇ SONUCU-ÖZET) Kartal Ghezzal'la hayat buldu!

Süper Lig'in ilk haftasında heyecan devam ediyor. Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, Vodafone Park'ta Çağdaş Atan yönetimindeki Yukatel Kayserispor'u konuk etti. Zorlu karşılaşmada gülen taraf 1-0 ile siyah beyazlılar oldu. Kartal'ın golü 90+6'da Ghezzal'dan geldi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 06.08.2022- 23:47 Güncelleme Tarihi: 07.08.2022- 00:11