Beşiktaş'ta transfer çalışmaları dört koldan devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Sofiane Feghouli bombası! İşte teklif edilen ücret
Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi. Siyah beyazlılar, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Sofiane Feghouli'yi gündemine aldı. Kartal'ın, Cezayirli futbolcu için teklif ettiği ücret de belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre, siyah beyazlılar son olarak Sofiane Feghouli'yi radarına almıştı.
G.Saray ile ilişkisinin sona ermesinden bu yana herhangi bir kulüple sözleşme imzalamayan yıldız futbolcu için Cezayir sitesi dzfoot, "Feghouli yeni üssünü buldu" ifadesini kullandı.