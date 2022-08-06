TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Sofiane Feghouli bombası! İşte teklif edilen ücret

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi. Siyah beyazlılar, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Sofiane Feghouli'yi gündemine aldı. Kartal'ın, Cezayirli futbolcu için teklif ettiği ücret de belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 06.08.2022- 06:40