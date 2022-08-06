Beşiktaş'ın tecrübeli savunmacısı Romain Saiss, Yukatel Kayserispor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Saiss, "Zor bir galibiyet oldu. İyi oynayan bir takıma karşı mücadele ettik, iyi savaştık. En önemlisi 3 puanı almaktı. Atmosfer harika! Taraftarımızla ilgili olumlu şeyler duymuştum. Sahada oynarken desteği hissetmek harikaydı. Kariyerimde çok iyi atmosferler gördüm ama burası bambaşka" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın deneyimli stoperi Romain Saiss, Yukatel Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE SAISS'IN SÖZLERİ:

"Zor bir galibiyet oldu. İyi oynayan bir takıma karşı mücadele ettik, iyi savaştık. En önemlisi 3 puanı almaktı. Özgüven kazanmak adına galibiyet önemliydi. Daha iyiye gideceğiz."

"Atmosfer harika! Taraftarımızla ilgili olumlu şeyler duymuştum. Sahada oynarken desteği hissetmek harikaydı. Kariyerimde çok iyi atmosferler gördüm ama burası bambaşka! Her maç bu taraftarın olacağını düşünmek heyecanlandırıyor."