Beşiktaş - Kayserispor maçında gol VAR'dan döndü! İşte o pozisyon
Beşiktaş haberi: Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, Kayserispor ile karşılaştı. Siyah-beyazlıların, 84. dakikada Cenk Tosun ile bulduğu gol VAR uyarısı sonrası ofsayt kararıyla iptal edildi. İşte o anlar...
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 06.08.2022- 23:42 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022- 23:47
Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor'u konuk etti. Siyah-beyazlıların 84. dakikada Cenk Tosun ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası iptal edildi.
VAR koltuğunda oturan hakem Alper Ulusoy, pozisyonu izledikten sonra karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk'ü uyardı ve ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.
Not: Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır