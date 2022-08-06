Beşiktaş - Kayserispor maçında gol VAR'dan döndü! İşte o pozisyon

Beşiktaş haberi: Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, Kayserispor ile karşılaştı. Siyah-beyazlıların, 84. dakikada Cenk Tosun ile bulduğu gol VAR uyarısı sonrası ofsayt kararıyla iptal edildi. İşte o anlar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 06.08.2022- 23:42 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022- 23:47