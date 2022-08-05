Transfer sezonunun başında Beşiktaş, Bulgaristan ekibi CSKA Sofia'dan Jordy Caicedo için bonuslar dahil ve taksitlerle ödenmek şartıyla 3.5 milyon Euro'ya yakın teklif önerirken, Bulgaristan tarafı bunu reddederek peşin ödeme istemişti.
TRANSFER HABERİ: Jordy Caicedo pişmanlığı! "Neden Beşiktaş'a satmadık?"
Beşiktaş, Wout Weghorst'u kadrosuna katmadan öncesi CSKA Sofia'dan Jordy Caicedo'yu transfer etmek istiyordu. Ancak Bulgar ekibi, siyah beyazlıların teklifini reddederek 24 yaşındaki futbolcuyu Meksika ekibi Tigres'e satmıştı. Bu transfer sonrası Bulgaristan temsilcisi büyük pişmanlık yaşadı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Gelişen süreç içerisinde Caicedo ortadan kaybolurken, menajeriyle beraber İstanbul'da olduğunu açıklamıştı.
Futbolcu için Kartal'ın teklifini reddeden CSKA Sofia, 24 yaşındaki Ekvadorlu santrfor için Tigres'in 2.5 milyon Euro'luk önerisini kabul etmek zorunda kaldı.