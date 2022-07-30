Beşiktaş - Sampdoria maçı ne zaman? Beşiktaş hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, Valerien Ismael yönetimindeki çalışmalarını sürdürüyor. Kartal, İtalya Serie A ekibi Sampdoria ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Beşiktaş - Sampdoria maçı ne zaman? Beşiktaş hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya Serie A takımlarından Sampdoria ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Sampdoria maçı ne zaman oynanacak? Beşiktaş - Sampdoria hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - SAMPDORIA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Sampdoria maçı 30 Temmuz Cumartesi günü saat 19:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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