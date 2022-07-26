ALAVES - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | Alaves - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? | BJK Hazırlık Maçı

Hazırlık maçında Deportivo Alaves ile kozlarını paylaşmaya hazırlanan Beşiktaş için heyecanlı geri sayım başladı. Başta Siyah Beyazlı taraftarlar olmak üzere futbolseverlerin de gündemine oturan Alaves - Beşiktaş maçının ne zaman başlayacağı, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağı ise merak edilenler arasında yerini aldı. İşte Alaves - Beşiktaş maçına dair detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 26.07.2022- 13:00