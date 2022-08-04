Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi sakatlık şoku yaşanıyor.

Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'u ağırlayacak olan siyah-beyazlılara karşılaşma öncesi Welinton'dan kötü haber geldi.

Üst adalesinden sakatlanan Brezilyalı futbolcunun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın 3 Ağustos günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ uyluk ön adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Welinton Souza'nın Acıbadem Fulya Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk ön adalesinde (Rectus Femoris) gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Welinton Souza'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.