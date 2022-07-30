Beşiktaş - Sampdoria maçı ne zaman oynanacak? Beşiktaş - Sampdoria hazırlık maçı hangi kanalda?

Beşiktaş yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya Serie A takımlarından Sampdoria ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig öncesi son hazırlıklarını sürdüren Kartal'da yeni transferlerin performansı merak ediliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Beşiktaş - Sampdoria hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 30.07.2022- 12:30