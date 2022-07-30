Beşiktaş - Sampdoria maçı ne zaman oynanacak? Beşiktaş - Sampdoria hazırlık maçı hangi kanalda?
Beşiktaş yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya Serie A takımlarından Sampdoria ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig öncesi son hazırlıklarını sürdüren Kartal'da yeni transferlerin performansı merak ediliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Beşiktaş - Sampdoria hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Beşiktaş yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya Serie A takımlarından Sampdoria ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Sampdoria maçı ne zaman oynanacak? Beşiktaş - Sampdoria hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak?
BEŞİKTAŞ - SAMPDORIA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Beşiktaş - Sampdoria maçı 30 Temmuz Cumartesi günü saat 19:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.