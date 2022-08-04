Beşiktaş, Alman ekibi Bayer Leverkusen forması giyen Afganistan asıllı Alman yıldız Nadiem Amiri'nin peşinde.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'dan Nadiem Amiri atağı! Yönetim kolları sıvadı
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlı ekip, teknik direktör Valerien Ismael'in önderliğinde şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Fransız hocanın orta sahaya takviye istemesi üzerine ise Nadiem Amiri için kollar sıvandı. İşte detaylar...
Takvim'in haberine göre; siyah beyazlılar kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek 25 yaşındaki futbolcunun menajeri ile görüşmelere başladı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in orta sahaya kesinlikle bir oyuncu daha istediği ve bu yüzden yönetemin çalışmalarını hızlandırdığı belirtildi.