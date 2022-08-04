Ocak 2021'de Beşiktaş'ta profesyonel olan 17 yaşındaki yıldız adayı, ''8 yaşımda seçmeler için tesislere adım attığımdaki heyecanımı tarif edemem. Bugün de aynı heyecanla futbol hayatımın en önemli adımını atıyorum. Artık Beşiktaşımızın profesyonel futbolcusuyum. Bu forma için elimden geleni yapacağım. Beşiktaş hayattır, hayatta Beşiktaş'' ifadelerini kullanmıştı.