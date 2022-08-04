Ve Emirhan İlkhan, resmen Torino'lu olmak üzere...
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Emirhan İlkhan Torino'da!
Beşiktaş transfer haberi: Siyah-beyazlıların altyapısından yetişen Emirhan İlkhan'ın yeni adresi Torino oldu. 17 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki günlerde transferini tamamlamak için İtalya'ya gideceği ifade edildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
A Spor'dan Sercan Dikme'nin haberine göre prosedür gereği Beşiktaş'ın Torino'nun teklif kağıdına cevap vermesi gerekiyordu.
5 gündür bir cevap verilmezken, sözleşme gereği 7 günde teklife cevap verilmesi gerektiği, aksi halde Torino'nun 7. gün dolduğunda cevabı beklemeksizin 4.5 milyon euro'yu yatırıp Emirhan'ı transfer edeceği ifade edilmişti