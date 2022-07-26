Yeni sezon hazırlıklarını İspanya kampında sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında Bask ekibi Deportivo Alaves ile karşı karşıya geliyor. Siyah beyazlık ekip İspanya kampındaki ilk maçını Wolverhampton ile oynamış ve sahadan 3-0 mağlup ayrılmıştı. Deportivo Alaves - Beşiktaş maçının canlı anlatımını haberimizden bulabilirsiniz...

Beşiktaş, 2022-23 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip, İspanyol ekibi Deportivo Alaves ile kozlarını paylaşıyor. Deportivo Alaves- Beşiktaş maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de....

DEPORTIVO ALAVES - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Deportivo Alaves - Beşiktaş maçı saat 20:00'de başladı. Müsabaka Spor Smart ekranlarında yayınlanıyor.

DEPORTIVO ALAVES - BEŞİKTAŞ MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

BEŞİKTAŞ – WOLVERHAMPTON İLK 11'LER

Deportivo Alaves: Sivera, Tenaglia, Sedlar, Lejeune, Duarte, Salva Sevilla, Benavidez, Guridi, Alkain, Luis Rioja, Miguel

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Berkay, Welinton, Necip, Rosier, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Tyler Boyd, Ghezzal, Muleka, Weghorst

BEŞİKTAŞ 5. HAZIRLIK MAÇINA ÇIKIYOR!

Geçtiğimiz sezonu Sergen Yalçın ile başlayarak Valerien Ismael ile tamamlayan Beşiktaş, bu sezon Valerien Ismael ile mutlak şampiyonluk hedefliyor. Ağır idmanlar yapan ve kritik hazırlık maçları gerçekleştiren Beşiktaş, Werder Bremen'i 2-1'lik skorla geçti. Beşiktaş, Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı. Mainz 05 takımıyla karşılaşan Beşiktaş karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Son olarak Wolverhampton ile karşılaşan siyah beyazlı ekip sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ

30 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00 Beşiktaş-Sampdoria (Vodafone Park)