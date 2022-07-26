Beşiktaş, 2022-23 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip, İspanyol ekibi Deportivo Alaves ile kozlarını paylaşıyor. Deportivo Alaves- Beşiktaş maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de....
DEPORTIVO ALAVES - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Deportivo Alaves - Beşiktaş maçı saat 20:00'de başladı. Müsabaka Spor Smart ekranlarında yayınlanıyor.
DEPORTIVO ALAVES - BEŞİKTAŞ MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
BEŞİKTAŞ – WOLVERHAMPTON İLK 11'LER
Deportivo Alaves: Sivera, Tenaglia, Sedlar, Lejeune, Duarte, Salva Sevilla, Benavidez, Guridi, Alkain, Luis Rioja, Miguel
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Berkay, Welinton, Necip, Rosier, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Tyler Boyd, Ghezzal, Muleka, Weghorst
BEŞİKTAŞ 5. HAZIRLIK MAÇINA ÇIKIYOR!
Geçtiğimiz sezonu Sergen Yalçın ile başlayarak Valerien Ismael ile tamamlayan Beşiktaş, bu sezon Valerien Ismael ile mutlak şampiyonluk hedefliyor. Ağır idmanlar yapan ve kritik hazırlık maçları gerçekleştiren Beşiktaş, Werder Bremen'i 2-1'lik skorla geçti. Beşiktaş, Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı. Mainz 05 takımıyla karşılaşan Beşiktaş karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Son olarak Wolverhampton ile karşılaşan siyah beyazlı ekip sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.
BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ
30 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00 Beşiktaş-Sampdoria (Vodafone Park)