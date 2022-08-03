Siyah-beyazlılar, Emirhan İlkhan'ın sürpriz şekilde İtalya Serie A ekibi Torino'yla anlaşmasının ardından genç futbolcunun transferinin resmileşmesini beklemeden düğmeye basmıştı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'ın Kerem Atakan Kesgin teklifi belli oldu!
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Siyah-beyazlılarda 2022-2023 sezonu öncesinde transfer hareketlilik devam ediyor. Siyah-beyazlılar orta saha için Sivasspor'da forma giyen Kerem Atakan Kesgin için girişimlere başladı. İşte Beşiktaş'ın Sivasspor'a Kerem Atakan Kesgin için yapmış olduğu teklif...(BJK SPOR HABERLERİ)
Siyah-beyazlılar, Emirhan İlkhan'ın sürpriz şekilde İtalya Serie A ekibi Torino'yla anlaşmasının ardından genç futbolcunun transferinin resmileşmesini beklemeden düğmeye basmıştı.
Bu doğrultuda daha önce yapılan planlamada listede bulunan Sivassporlu Kerem Atakan Kesgin için düğmeye basıldı.
21 yaşındaki futbolcu için Yiğidolar'la ilk teması kuran yönetim, maliyet konusunda taleplerini sordu ve beklemeye geçti.