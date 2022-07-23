Yeni sezon öncesi hazırlık maçında Trabzonspor İtalyan ekibi Torinı ile Avustura'da karşı karşıya geliyor. Trabzonspor - Torino maçı öncesi bordo-mavililerin ilk 11'i belli oldu.
BEŞİKTAŞ - WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANHİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Trabzonspor - Torine maçı 23 Temmuz Cumartesi günü saat 20:00'da Smart Spor'dan canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ - WOLVERHAMPTON MAÇI İLK 11'LERİ
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Necip, Boyd, Salih, Gedson, Umut, Ghezzal, Muleka, Weghorst
WOLVERHAMPTON: Smith, Jonny, Collins, Kilman, Ait-Nouri, Moutinho, Neves, Podence, Gibbs-White, Neto, Jimenez