Trabzonspor sonrası Fenerbahçe'ye imza atan ve beklentilerin uzağında kalan Jose Sosa sözleşmesinin bitişi ile birlikte sarı lacivertli ekiple yollarını ayırmıştı.
Beşiktaş'tan Jose Sosa iddialarına resmi açıklama geldi!
Beşiktaş transfer haberi: Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Jose Sosa'nın eski kulübü Beşiktaş'a döneceği iddia edilmişti. Konuyla ilgili Beşiktaş cephesinden resmi açıklama geldi. İşte o gelişmenin detayları... (aspor.com.tr / Özel Haber / Bora Salgın)
Fenerbahçe'ye yıldız transferi olan imzayı atan Jose Sosa forma giydiği karşılaşmalarda vasatın üzerine çıkamadı.
MAGAZİN GÜNDEMİNDEN DÜŞMEDİ
Fenerbahçe tribünleri ile de yıldızı barışmayan Jose Sosa futbol sahasından çok saha dışındaki magazin haberleri ile gündeme gelmişti.