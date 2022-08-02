Beşiktaş, genç oyuncusu Emirhan İlkhan'ı Torino'ya göndermeye hazırlanıyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan'ın yerine hedef Kerem Atakan Kesgin geliyor!
Beşiktaş'ta yeni sezon transfer harekatı devam ediyor. Siyah beyazlılarda, Emirhan İlkhan'ın flaş bir gelişmeyle Torino'ya gidecek olmasının ardından transfer arayışı hız kazandı. Kartal, Süper Lig takımlarından Sivasspor forması giyen Kerem Atakan Kesgin'i radarına aldı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
İtalyan ekibi, Emirhan için belirlenen satın almaya opsiyonunu vereceğini Beşiktaş'a iletti.
Genç oyuncusunu İtalya'ya gönderen Beşiktaş'ta yerli harekatı başladı.