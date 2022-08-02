Young Boys sportif direktörü Steve von Bergen, İsviçre basınına Christian Fassnacht ile ilgili konuştu.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Christian Fassnacht cephesinden Beşiktaş'a olumsuz yanıt! Sportif direktörü konuştu
Yeni sezona eksiksiz girmek isteyen Beşiktaş, kanat transferinde tıkanma noktasına geldi. Bir süredir Christian Fassnacht ile ilgilenen siyah beyazlı kulübe, İsviçre kulübünün sportif direktöründen olumsuz cevap geldi. Steve von Bergen, oyuncusu için "Tatmin edici teklif gelmedi" dedi. | İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Von Bergen "Fassnacht'ı kimseye hediye etmeyiz. O bizim için çok önemli bir oyuncu, milli bir oyuncu ve dolayısıyla belli bir değeri var." dedi.
Von Bergen sözlerine "Şimdiye kadar tatmin edici bir teklif gelmedi" şeklinde devam etti.