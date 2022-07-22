Beşiktaş'tan Tayfur Bingöl gelişmesi!

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a transferi artık an meselesi. Siyah-beyazlılar bu gelişmenin ardından bir dönem gündemde olan Tayfur Bingöl için Alanyaspor'un kapısını bir kez daha çalacak. İşte Beşiktaş'ın sunacak olduğu teklif ve detayları...(BJK SPOR HABERLERİ)

Beşiktaş 'ın geçtiğimiz ay yaptığı Tayfur Bingöl girişimi Alanyaspor 'un 2 milyon Euro'luk talebi sonrası rafa kalkmıştı.



Ancak Siyah-Beyazlılar, Rıdvan Yılmaz'ın olası ayrılığına hazırlıksız yakalanmamak için tecrübeli oyuncu için yeni bir hamle yapma kararı aldı. Sabah'ın haberine göre ilk teklifinde Alanyaspor'a sadece oyuncu takası öneren Beşiktaş'ın bu kez 29 yaşındaki futbolcu için bir miktar da bonservis ekleyerek teklifini değiştirmesi bekleniyor.





