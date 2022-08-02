Beşiktaş Fenerbahçeli Pelkas için devrede! İşte masadaki teklif

Beşiktaş transfer haberi: Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarına devam eden siyah-beyazlı ekip sürpriz bir ismi gündemine aldı. Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Pelkas için devreye girdiği ve teklifini sunduğu ifade edildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 02.08.2022- 06:40