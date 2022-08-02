Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Beşiktaş Fenerbahçeli Pelkas için devrede! İşte masadaki teklif
Beşiktaş transfer haberi: Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarına devam eden siyah-beyazlı ekip sürpriz bir ismi gündemine aldı. Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Pelkas için devreye girdiği ve teklifini sunduğu ifade edildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta hedef şampiyonluğa oynayacak kadroyu oluşturmak.
Valerien Ismael yönetimindeki siyah beyazlılar yeni sistemine geçiş yapıyor.