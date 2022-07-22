Beşiktaş Rıdvan Yılmaz ayrılığını KAP'a bildirdi!

Siyah-beyazlıların altyapısından yetişen sol bek Rıdvan Yılmaz'ın yeni adresi belli oluyor. Siyah-beyazlılar, Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı. Siyah-beyazlı ekipten yapılan bildiride, "Profesyonel futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın Rangers FC Kulübü'ne kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

Milli futbolcunun bonuslar dahil 6.5 milyon Euro bedelle İskoç ekibine transfer olması bekleniyor.

RIDVAN YILMAZ'DAN İLK AÇIKLAMALAR!

Rangers'a imza atmadan önce Barcelona'da sağlık kontrolünden geçecek olan Rıdvan Yılmaz, havaalanında açıklamalarda bulundu. Başarılı futbolcu transferiyle ilgili şunları söyledi:

"Çok mutluyum. Hayalimi gerçekleştiriyorum. Bu kulübe para kazandırıp gitmek istiyordum. 13 yıl Beşiktaş formasını gururla taşıdım. Büyük Beşiktaş camiasını Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmek için gittiğimi herkes bilsin. Bu forma altında çıktığım her idman ve maçta, kafamda başka takım olmadı. Transferler çok yazıldı çizildi. Ben, her zaman Beşiktaş formasının ağırlığını bilerek hareket ettim. Frankfurt da yazıldı ama Rangers oldu. Final oynayan iki takım da beni istedi.

Başkanımız, bana sağ olsun babalık yaptı. Ceyhun abi de bana abilik yaptı. Hayallerimi gerçekleştirmem için benim yolumu açtılar. Bu süreçte verdikleri emekleri için başkanıma ve Ceyhun Kazancı'ya teşekkür ederim."