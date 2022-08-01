Beşiktaş'ın yeni transferi Arthur Masuaku İstanbul'a geliyor. Siyah-beyazlıların transfer için West Ham United ile anlaşma sağladığı ve 28 yaşındaki futbolcunun bu gece 00.05'te İstanbul'a geleceği belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın takımdan ayrılmasının ardından oluşan boşluğu Arthur Masuaku ile doldurdu.

Siyah-beyazlıların transfer için West Ham United ile anlaşma sağladığı ve 28 yaşındaki futbolcunun bu gece saat 00.05'te İstanbul'a geleceği belirtildi.

Beşiktaş'ın, Demokratik Kongolu oyuncuyu İngiliz ekibinden 1 yıllığına kiraladığı ve Masuaku'nun yıllık ücretinin büyük bir kısmını West Ham'ın ödeyeceği aktarıldı.

Kariyerinde 237 resmi maça çıkan Arthur Masuaku, 5 gol ve 22 asistlik performans sergiledi. 11 kez Demekrotik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'nın formasını giyen Masuka, 2016 yılının Ağustos ayında, Olympiakos'tan West Ham United'a 7,1 Milyon euro karşılığında transfer oldu.

SOSYAL MEDYADAN SİNYALİ VERDİ!

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Arthur Masuaku, sosyal medya hesabından transfer sinyali verdi.

İşte o paylaşım: