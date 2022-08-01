Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın takımdan ayrılmasının ardından oluşan boşluğu Arthur Masuaku ile doldurdu. Siyah-beyazlıların transfer için West Ham United ile anlaşma sağladığı ve 28 yaşındaki futbolcu İstanbul'a geldi. Beşiktaş'ın, Demokratik Kongolu oyuncuyu İngiliz ekibinden 1 yıllığına kiraladığı ve Masuaku'nun yıllık ücretinin büyük bir kısmını West Ham'ın ödeyeceği aktarıldı.

Kariyerinde 237 resmi maça çıkan Arthur Masuaku, 5 gol ve 22 asistlik performans sergiledi. 11 kez Demekrotik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'nın formasını giyen Masuka, 2016 yılının Ağustos ayında, Olympiakos'tan West Ham United'a 7,1 Milyon euro karşılığında transfer oldu.