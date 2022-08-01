Kanat takviyesi için uzun süredir çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.
BEŞİKTAŞ HABERİ: Christian Fassnacht transferinde kıran kırana pazarlık!
Beşiktaş'ta sezonun başlamasına kısa bir süre kala transfer arayışları sürüyor. Siyah beyazlılar, teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda Young Boys'ta forma giyen Christian Fassnacht ile ilgileniyordu. Yönetimin, 28 yaşındaki futbolcu için yeniden bir teklif sunduğu kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre, siyah beyazlılarda, Fassnacht transferinin belirsizliği devam ederken, Beşiktaş ve Young Boys arasında büyük bir uçurum kalmadığı öğrenildi.
Yurt dışı kaynaklı haberlerde; Beşiktaş'ın Fassnacht için 3.3 milyon Euro'luk sabit bir meblağ ödemeye hazır olduğu belirtildi.