Beşiktaş'ta sezonun başlamasına kısa bir süre kala transfer arayışları devam ediyor. Siyah beyazlılar, teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda Young Boys'ta forma giyen Christian Fassnacht için teklifte bulunmuştu. İsviçre ekibine yeniden bir teklif yapan Kartal'a kötü haber geldi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ligin başlamasına kısa bir süre kala transferde gaza bastı.

Siyah beyazlılar, Valerien Ismael'in talebi sonrasında kanat transferi yapmak istiyor.

Bu bölge için İsviçre Ligi takımlarından Young Boys'ta forma giyen Christian Fassnacht gündeme alınmıştı.

Yönetimin, 28 yaşındaki futbolcu için yaptığı 2 teklif de Young Boys tarafından kabul görmemişti.

Beşiktaş'ın, Fassnacht için sunduğu 3. teklif de reddedildi.

İsviçre basınında yer alan habere göre, siyah beyazlılar, yıldız oyuncu için 3.3 milyon Euro bonservis bedeli önerdi.

Young Boys ise 4 milyon Euro ve bir miktar bonus isteğini yineledi.