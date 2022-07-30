Beşiktaş - Sampdoria hazırlık hangi kanalda? Beşiktaş hazırlık maçı saat kaçta? Ne zaman?

Beşiktaş - Sampdoria hazırlık hangi kanalda? Beşiktaş hazırlık maçı saat kaçta? Ne zaman?

İspanya kampını tamamlayan Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları için İtalya'nın Sampdoria takımı ile karşılaşacak. Beşiktaş - Sampdoria maçı öncesi iki takımın 11'leri belli oldu.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 30.07.2022- 17:48 Güncelleme Tarihi: 30.07.2022- 17:50