İspanya kampını tamamlayan Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları için İtalya'nın Sampdoria takımı ile karşılaşacak. Beşiktaş - Sampdoria maçı öncesi iki takımın 11'i belli oldu.
BEŞİKTAŞ - SAMPDORIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Beşiktaş - Sampdoria maçı 30 Temmuz saat 19:00'da TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ - SAMPDORIA MAÇI İLK 11'LERİ
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Saiss, Oğuzhan, Kartal, Salih, Ghezzal, Gedson, Muleka, Weghorst
Sampdoria: Audero, Bereszynski, Ferrari, Colley, Augelloi Vieirai Candreva, Rincón, Sabiri, Léris, Caputo