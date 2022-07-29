Arthur Masuaku kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Boyu kaç? Mevkisi ne? Arthur Masuaku kariyeri ve istatistikleri

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sol bek transferi için düğmeye bastı. Rıdvan Yılmaz'ın ayrılığı sonrası bu bölgeyi güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, aradığı ismi Premier Lig'de buldu. Yönetim, West Ham United forması giyen Arthur Masuaku'yu takıma kazandırmak için harekete geçti. Beşiktaş'ın Arthur Masuaku hamlesi sonrası arama motorlarında "Arthur Masuaku kimdir?", "Arthur Masuaku kaç yaşında?" ve "Arthur Masuaku nereli?" gibi soruları aratmaya başladı. Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Arthur Masuaku ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Rıdvan Yılmaz'ın İskoçya ekibi Glasgow Rangers'a transfer olması sonrası bu bölgeyi güçlendirmek için arayışlarını sürdüren Beşiktaş, aradığı ismi İngiltere'de buldu. A Spor'un haberine göre siyah-beyazlılar, West Ham United forması giyen Arthur Masuaku'nun transferi için hem İngiliz kulübüyle hem de oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladı. Peki, Arthur Masuaku kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mevkisi ne? İşte detaylar...

ARTHUR MASUAKU KİMDİR?

Tam adı Fuka-Arthur Masuaku Kawela olan futbolcu, 7 Kasım 1993 tarihinde Fransa'nın Lille kentinde dünyaya geldi. Lille OM.S. Fives, Lens ve Valenciennes altyapılarında forma giyen Kongolu sol bek, 2014 yılında 300 bin Euro karşılığında Olympiakos'a transfer oldu. Yunan ekibiyle başarılı bir performans sergileyen 28 yaşındaki futbolcu, 2016 yılında 7.1 milyon Euro bonservis bedeliyle West Ham United'ın yolunu tuttu.

Son 6 sezondur İngiliz ekibinin formasını terleten Masuaku, geçtiğimiz sezon çıktığı 24 maçta 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. Kongo Milli Takımı'nın da formasını giyen 1.79 boyundaki sol bek, milli formayla çıktığı 11 maçta 1 gol attı.

Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Arthur Masuaku'nun West Ham United ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.