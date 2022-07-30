Yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria ile karşı karşıya geldi. Mücadelede iki takım birbirlerine yenişemedi ve mücadele 1-1'lik skorla sona erdi.

Yeni sezon öncesinde çalışmalarını sürdürem Beşiktaş, Sapmdoria ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Valerien Ismael, sahaya "Ersin, Rosier, Welinton, Saiss, Oğuzhan, Kartal, Salih, Ghezzal, Gedson, Muleka, Weghorst" ilk 11'i ile çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısını Sampdıoria 37. dakikada Sabiri'in attığı golle 1-0 önde kapattı. Karşılaşmanın 2. yarısında Kara Kartal Weghorts'un 65. dakikadaki golü ile beraberliği sağladı.

WEGHORTS İLK GOLÜNÜ ATTI

Beşiktaş'ın Hollandalı santrfor'u Weghorts, siyah beyazlı forma ile maçın 65. dakikasında ilk golünü attı.

EMİRHAN İLKHAN'A DESTEK

Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşma öncesinde ve ikinci yarıda oyunda dahil olduktan sonra genç oyuncu Emirhan İlkhan'a destek oldu. İsmi Torino ile anılan ve sözleşmesinde 4.5 milyon Euro serbest kalma maddesi olduğu öğrenilen Emirhan İlkhan, Sampdoria karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı. Karşılaşma öncesinde sezon açılışında oyuncular tek tek anons edilirken, siyah-beyazlı taraftarlar, 'Beşiktaş'ın çocuğu Emirhan İlkhan' yönünde tezahüratlarda bulundu. 18 yaşındaki orta saha oyuncusuna, oyuna girdikten sonra da destek devam etti. Beşiktaşlı taraftarlar, genç futbolcu lehine tezahüratlarda bulundu.

İŞTE KARTAL'IN HAZIRLIK MAÇLARI

Beşiktaş 2-1 Werder Bremen

Beşiktaş 0-0 Viktoria Plzen

Beşiktaş 1-0 Mainz

Beşiktaş 0-3 Wolverhampton

Beşiktaş 1-2 Deportivo Alaves

Beşiktaş 1-1 Sampdoria