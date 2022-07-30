Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan açıklaması!

Son dakika Beşiktaş haberi: Siyah-beyazlılarda 4.5 milyon Euro serbest kalma bedeli olan Emirhan İlkhan'ın Torino'ya transfer olacağı ifade edilmişti. Beşiktaş konuyla ilgili bir açıklama yaptı. İşte detaylar...

Beşiktaş Kulübü, İtalyan ekibi Torino'ya transferi gündemde olan genç oyuncu Emirhan İlkhan'ın kadroda kalması için çalışıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Emirhan için transfer teklifi geldiği belirtilerek, "Yönetim kurulumuzun, futbolcunun takımda kalması yönünde isteği ve tutumu vardır. Futbolcumuzla, kulübümüzde kalması yönünde ısrarlı görüşmelerimiz devam etmektedir." denildi.

Transfer görüşmelerinin bu çerçevede yürütüleceği vurgulanırken, "Kulübümüz için en doğrusunu yapmak için çalışırken, kötü niyetli ve şahsi hesapları olan kişilerin sosyal medyada yaratmaya çalıştığı sözde fırtınaya aklıselim Beşiktaşlıların itibar etmediğini biliyoruz. Bu tarz tavır ve tutumlar, bizi Beşiktaş'a en doğru şekilde hizmet etme kararlılığından alıkoyamaz." ifadeleri kullanıldı.

İtalyan ekibi Torino, Emirhan İlkhan'ın sözleşmesindeki 4,5 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek transferi gerçekleştirmeyi planlıyor.