Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında çalışmalar devam ediyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Christian Fassnacht Kartal için gemileri yaktı!
Beşiktaş'ta yeni sezon çalışmaları hızla sürüyor. Yaptığı transferlerle göz dolduran siyah beyazlı ekip takviyelerine devam etmek istiyor. Kara Kartal gözünü İsviçre'ye çevirdi. Young Boys'un yıldız isimlerinden Christian Fassnacht, Kartal için gemileri yaktı. İşte haberin detayları...
Nokta atışı transferlerle takımını güçlendiren siyah-beyazlılar, takviyelerine devam ediyor.
Wout Weghorst, Gedson Fernandes, Romain Saiss, Jackson Muleka ve Cenk Tosun gibi isimleri kadrosuna kazandıran Kara Kartal'da transfer süreci yoğun geçecek.