Beşiktaş'ta transfer için adı geçen isimlerden biri Bandırmaspor forması giyen Philippe Keny... Beşiktaş hem Bandırmaspor hem de oyuncu ile her konuda anlaşma sağladı. Ancak transferin bağlı olduğu isim Kevin Nkoudou...

Takvim'in haberine göre, Beşiktaş Fransız yıldız ile yolları ayırıp Kenyy'i kadroya katmayı planlıyor. Ancak Kevin N'Koudou, Beşiktaş'tan ayrılmaya sıcak bakmıyor. Yıllık 1.6 milyon Euro kazanan yıldız oyuncu, bu rakamı alabileceği başka bir takım bulamayacağı için siyah beyazlı takımda kalmayı tercih ediyor. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu, sözleşmesini feshetmemesi halinde bu sezon süre bulabileceğini düşünüyor. Oyuncu ile görüşen Beşiktaş, Keny transferini şimdilik bekletiyor. Beşiktaş'ın gerek Avusturya gerekse İspanya kampında beklentilerin uzağında kalan Fransız futbolcu ile ilgili olarak teknik direktör Valerien İsmael yönetime ilettiği raporunda gönderilmesine onay verdi. Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş yönetimi de menajeri ile görüşerek 27 yaşındaki oyuncuya kulüp bulunmasını istedi.