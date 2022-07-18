Beşiktaş, yaklaşık bir aydır sıkı bir şekilde görüşmeler yürüttüğü Christian Fassnacht transferinde artık mutlu sona çok yaklaştı.
BEŞİKTAŞ HABERİ: Christian Fassnacht transferinde sürpriz gelişme!
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde sürüyor. Siyah beyazlılar, Fransız çalıştırıcının raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına da devam ediyor. Bu doğrultuda yönetim, Young Boys'un 28 yaşındaki futbolcusu Christian Fassnacht'ı listesine almıştı. Yıldız futbolcunun transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Siyah beyazlılar, 28 yaşındaki oyuncu ile büyük oranda anlaşmasına rağmen kulübü Young Boys'un inadını kıramıyordu.
Fotomaç'ın haberine göre, İsviçre ekibinde sürpriz bir gelişme yaşandı.