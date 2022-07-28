Eski Beşiktaşlı Domagoj Vida'ya imza öncesi hırsızlık şoku!

Beşiktaş ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan ve takımdan ayrılan Domagoj Vida, ülkesi Hırvatistan'da hırsızların hedefi oldu. Yunan basınında yer alan haberde, AEK ile anlaşan ve perşembe günü transfer için Yunanistan'a gidecek tecrübeli savunma oyuncusunun, uçağa binmeden birkaç saat önce soyulduğu ve transfer sürecinin bu nedenle uzadığı belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 28.07.2022- 18:07