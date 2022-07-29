Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Kanat bölgesindeki rotasyonunu güçlendirmek isteyen siyah beyazlılar için flaş bir iddia ortaya atıldı. Kara Kartal'ın 21 yaşındaki futbolcu Lameck Banda için resmi teklif yaptığı öne sürüldü. İşte ayrıntılar...

Yeni seozn öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Wout Weghorst, Jackson Muleka ve Cenk Tosun'un ardından hücum hattına bir takviye daha yapmayı planlıyor.

Bu doğrultuda çalışmalarına hız veren Beşiktaş için sürpriz bir iddia daha ortaya atıldı. Fotomac.com.tr'den Uğur Sarıkaya'nın Afrika basınından derlediği habere göre; siyah-beyazlılar, İsrail ekibi Maccabi Petah Tikva'da forma giyen Zambiya'lı futbolcu Lameck Banda için resmi teklifte bulundu.

Haberde; 21 yaşındaki kanat oyuncusunun menajeri Nir Karin'in de teklifi doğruladığına yer verildi.

"BEŞİKTAŞ TEKLİF GÖNDERDİ AMA OLMADI"

Menajer Karin, yaptığı açıklamada, "Evet, Beşiktaş gerçekten teklif gönderdi ama olmadı. Lameck'e Fransa, Rusya, Belçika ve İsviçre'den de teklifler var ve Lameck için en iyi hamlenin ne olacağını analiz ediyoruz" dedi.

Sağ kanatta forma giyen genç futbolcu, geçtiğimiz sezon Maccabi Petah Tikva formasıyla 34 resmi maçta görev alırken, 9 gol atıp 2 de asist yaptı.

İsrail ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Banda'nın güncel piyasa değeri ise 300 bin euro.