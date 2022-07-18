BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'a Tarık Tissoudali transferinde rakip çıktı!

Beşiktaş'ta yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmaları sürüyor. Sol kanada yıldız bir transfer etmek isteyen Kartal, Belçika Ligi takımlarından Gent'te forma giyen Tarık Tissoudali için devreye girmişti. Siyah beyazlılara, transferde şok bir haber geldi. İspanyol devinin 29 yaşındaki oyuncu için devreye girdiği belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 18.07.2022- 06:40