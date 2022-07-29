Beşiktaş'ın genç savunmacısı siyah beyazlı kulüpte kadro dışı kalmıştı. Bu gelişmenin ardından başkan Ahmet Nur Çebi, "Serdar yaşamış olduğu olayın sonuçlarını iyi değerlendirdi, anlayabildi. Sarıldık, öpüştük ve yolumuza devam ediyoruz" demişti. Ancak Ismael'in oyuncuyu affetmediği ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Serdar Saatçı, hazırlık maçında disiplinsiz tavırlar sergilemişti. Aynı gün Fransız teknik adamın raporuyla kadro dışı bırakılan Serdar, İspanya kampına götürülmemişti.

Genç oyuncuyla görüşen başkan Ahmet Nur Çebi dün sponsorluk anlaşmasında, "Serdar yaşamış olduğu olayın sonuçlarını iyi değerlendirdi, anlayabildi. Sarıldık, öpüştük ve yolumuza devam ediyoruz. Yaşanmış olan şeylerin bir daha yaşanmayacağını gördüm" dese de teknik direktör Valerien Ismael'in 19 yaşındaki stoperi affetmediği öğrenildi. Kartal'ın hocası Serdar'ın kiralanmasını talep etti.