TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Riechedly Bazoer bombası!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Stoper bölgesine takviye yapacak olan siyah-beyazlılarda gündeme flaş bir isim geldi. Kartal'ın, Hollandalı savunma oyuncusu Riechedly Bazoer için harekete geçtiği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 18.07.2022- 06:40