Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Riechedly Bazoer bombası!
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Stoper bölgesine takviye yapacak olan siyah-beyazlılarda gündeme flaş bir isim geldi. Kartal'ın, Hollandalı savunma oyuncusu Riechedly Bazoer için harekete geçtiği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Nokta atışı transferlerle kadrosunu güçlendiren siyah-beyazlıları, transfer dönemi bitene kadar hareketli bir süreç bekliyor.
Romain Saiss, Jackson Muleka, Wout Weghorst, Cenk Tosun ve Gedson Fernandes gibi isimleri takıma kazandıran Kara Kartal'da defans bölgesindeki rotasyonu genişletmek için çalışmalar başladı.