Çebi'den Kerem Atakan Kesgin sözleri! "Sivasspor..."

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den transfere dair açıklama geldi. Çebi, "Kerem Atakan Kesgin için görüştüm. Ben herkesle görüşüyorum. 4.5 milyon euro fiyata sattık diye eleştirildik ama Kerem Atakan, bize 3'te 1 fiyata teklif ediliyor. Bir de bu açıdan bakmak gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 04.08.2022- 14:42 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022- 14:50