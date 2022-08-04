Çebi'den Kerem Atakan Kesgin sözleri! "Sivasspor..."
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den transfere dair açıklama geldi. Çebi, "Kerem Atakan Kesgin için görüştüm. Ben herkesle görüşüyorum. 4.5 milyon euro fiyata sattık diye eleştirildik ama Kerem Atakan, bize 3'te 1 fiyata teklif ediliyor. Bir de bu açıdan bakmak gerektiğini düşünüyorum." dedi.
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 04.08.2022- 14:42 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022- 14:50
İŞTE ÇEBİ'NİN SÖZLERİ:
Hocamız 1-2 tane takviye istiyor. Orta saha, kanat ve stoper transferi için çalışıyoruz. Altyapıdan gelen çocukları orada tutmaya çalışırsanız, Ben ne yaparsam yapayım olmayacak" diye bakar. Birileri gelecek, onlar gidecek ve altyapıdan diğer oyuncular yukarı çıkacak. Oyuncularımız çıkıyor ve oynuyorlar.
Kerem Atakan Kesgin için görüştüm. Ben herkesle görüşüyorum. 4.5 milyon euro fiyata sattık diye eleştirildik ama Kerem Atakan, bize 3'te 1 fiyata teklif ediliyor. Bir de bu açıdan bakmak gerektiğini düşünüyorum.