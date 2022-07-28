Rıdvan'ın Glasgow Rangers ile anlaşmasıyla birlikte sol bek takviyesi için gaza basıp bütün dikkatini buraya veren Beşiktaş'ta dün Mohanad Jeahze konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

İsveç ekibi Hammarby forması giyen 25 yaşındaki Iraklı futbolcu, kulübüne Beşiktaş'a gitmek istediğini söyledi.

Yönetim oyuncunun bu isteğini kırmaya çalışsa da başarılı olunamadı.

Mohanad Jeahze ceza olarak kadro dışı bırakıldı.

Bu durum da 1.79 boyundaki futbolcunun siyah beyazlı takıma transferinin önünü iyice açmış oldu.

VARBERGS MAÇINA ÇIKMADI

Fotomaç'ın haberine göre, Beşıktaş, Mohanad Jeahze için Hammarby'ye ilk etapta 1 milyon euro önermiş, bu rakam az bulununca teklifi 1.3 milyon euro'ya çıkarmıştı.

Siyah-beyazlılar diğer yandan Iraklı savunmacı ile de prensip anlaşması sağlayıp kulübünü ikna etmesini söylemişlerdi.

Takımının önceki gün oynadığı Varbergs maçına çıkmayı reddeden 25 yaşındaki Jeahze, ardından Beşiktaş konusunda da açık açık konuştu.

Beşiktaş'ın artan teklifi ve oyuncunun kadro dışı kalmasıyla iyice köşeye sıkışan Hammarby yönetiminin artık 'evet' demesi an meselesi.

İSVEÇ BASINI DA YAZDI

Mohanad Jeahze'nin Beşiktaş'a gelme isteği İsveç basınında da yer buldu.

Sportbladet'te yer alan haberde oyuncunun Hammarby ile ipleri tamamen kopardığı belirtildi.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

"Kulübün artık onu bırakmaktan başka şansı yok.

Sezon boyu oynatmadığı, oynatsa bile verim alamayacağı bir oyuncuyu hiçbir teknik sistem kabul etmez"

Jeahze'nin yakın zamanda Beşiktaş'a resmi imzayı atmasının beklendiği kaydedildi.