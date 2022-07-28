Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Çebi, Serdar Saatçı ve Rıdvan Yılmaz hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Çebi'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Transferin hemen hemen sonuna geldik. Sportif direktör ve hocamızın erken gelmiş olması sebebiyle çok yol aldık, dersimize iyi çalıştık. Hazırlık döneminde görülen tablo üzerine 1-2 transfer daha gerekebilecek. Cumartesi günü oynayacağımız hazırlık maçından sonra eksikleri kapatacağız. Birçok alternatifi değerlendiriyoruz. Genç çocukların hakkı yenmesin diye temkinli davranıyoruz. Transfer tutmayabiliyor ama genç oyuncular takımın önemli bir parçası olabiliyor.

"SERDAR SAATÇI İLE DEVAM EDİYORUZ"

Serdar genç bir kardeşimiz. Altyapıya değer verdiğimizi biliyorsunuz. Çocuklarımıza bazen anlatamıyoruz. Serdar Saatçı konuyu iyi değerlendirdi. Geldi, sarıldık ve öpüştük. Aynı şeylerin bir daha yaşanmayacağını ümit ediyorum. Şimdi devam ediyoruz. Beşiktaş altyapısından yetişen çocukların hassas olması gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Yaşandı, oldu ve bitti. Belki de hayırlara vesile oldu. Özellikle altyapıdaki diğer oyuncular için. Kombinelere ilgi beklediğimizin çok üstünde oldu ve kombineler bitti. Önümüzdeki günlerde imkan bulabilirsek 1-2 günlüğüne daha taraftara cevap vermeye çalışacağız. Cumartesi günü bir hazırlık maçı yapacağız. Taraftarlarımızın bizleri görmesi adına onları tribünlere davet ediyorum.

"RIDVAN'IN DEĞERİ GÖNLÜMDE BULMADI"

Değerlendirme; futbolcuya verilen tekliflerle ölçülebilir. Siz 60 milyon euro istersiniz ama size 6 verirler. O zaman değeri odur. Rıdvan'ın değeri gönlümde bulmadı. İşin çok uzadığını gördüğünüz. Kendisinin ayrılmasını istemedim. Orada verilen bedele bakmıyorum. Bizde devam etmesini çok istedim. Kendisi, 'Gitmek istiyorum başkanım. Hayallerim var. Önümü tıkamayın' dedi. Bizim de çocuklarımız var. Rıdvan'a yol açtık. Kendisini yetiştirdik, isteğini kırmadık. Allah yolunu açık etsin.