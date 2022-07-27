Beşiktaş'ta Callum Styles, Tayfur Bingöl, Mohanad Jeahze derken sol bek takviyesi için bir isim sürpriz şekilde listeye girip öne çıktı. O da Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin 30 yaşındaki futbolcusu Ezgjan Alioski oldu. Fotomaç'ın haberine göre siyah-beyazlı yönetimin, temasa geçtiği Kuzey Makedonyalı futbolcu ile prensip anlaşmasına vardığı hatta kulübü ile de ilk temasın kurulduğu kaydedildi. Suudi Arabistan'dan ayrılmak isteyen 1.71 boyundaki oyuncunun Avrupa'ya dönmek istemesi nedeniyle Beşiktaş'ın teklifini hemen kabul ettiği ileri sürüldü.

TAYFUR BİNGÖL DA BEKLEMEDE

Ahli ile sözleşmesi sezon sonu biteceği için kiralama seçeneği bulunmayan Ezgjan Alioski için Beşiktaşlı idarecilerin 3-3.5 milyon euro arasında bir rakam önerdiği bilgisi de paylaşıldı. Takımı Türkiye'de kampta olduğu için görüşmeleri hızlı şekilde yürüten siyah-beyazlıların hafta sonuna kadar sol bek takviyesini bitir- mek istediği kaydedildi. Öte yandan Beşiktaş Alioski olmazsa Tayfur Bingöl için mali anlamda fedakarlık yapmayı düşünüyor. Alanyaspor'a ayrılmak istediğini ileten Tayfur , Beşiktaş'ın sol bek transferinde atacağı adımları merakla takip ediyor.