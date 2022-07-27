Beşiktaş, genç oyuncusu Serdar Saatçı'ya sözleşme teklifinde bulundu. Detayları canlı yayında aktaran A Spor muhabiri Sercan Dikme, "Serdar Saatçı özür diledi. Başkanın elini öptü. Bugün ise Beşiktaş, genç oyuncuya 5 yıllık kontrat teklif etti. Henüz Serdar bu teklife bir cevap vermiş değil. Eğer Serdar'ın cevabı olumlu olursa kontrat imzalanacak ve oyuncu takıma geri dönecek. Eğer bu teklifi kabul etmezse kadro dışı durumu devam edecek" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Serdar Saatçı ile ilgili belirsizlik son buldu. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yanına giden Saatçı ile ilgili karar verildi.

SERDAR SAATÇI AFFEDİLDİ

Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Başkan Ahmet Nur Çebi, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı'yı affetti.

Öte yandan Beşiktaş, genç oyuncusu Serdar Saatçı'ya sözleşme teklifinde bulundu. Detayları canlı yayında aktaran A Spor muhabiri Sercan Dikme, "Serdar Saatçı özür diledi. Başkanın elini öptü. Bugün ise Beşiktaş, genç oyuncuya 5 yıllık kontrat teklif etti. Henüz Serdar bu teklife bir cevap vermiş değil. Eğer Serdar'ın cevabı olumlu olursa kontrat imzalanacak ve oyuncu takıma geri dönecek. Eğer bu teklifi kabul etmezse kadro dışı durumu devam edecek" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...