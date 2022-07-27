BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'dan Serdar Saatçı'ya o şart! "Teklifi kabul etmezse..."
Beşiktaş, genç oyuncusu Serdar Saatçı'ya sözleşme teklifinde bulundu. Detayları canlı yayında aktaran A Spor muhabiri Sercan Dikme, "Serdar Saatçı özür diledi. Başkanın elini öptü. Bugün ise Beşiktaş, genç oyuncuya 5 yıllık kontrat teklif etti. Henüz Serdar bu teklife bir cevap vermiş değil. Eğer Serdar'ın cevabı olumlu olursa kontrat imzalanacak ve oyuncu takıma geri dönecek. Eğer bu teklifi kabul etmezse kadro dışı durumu devam edecek" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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