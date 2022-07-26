Beşiktaş, yeni sezon öncesinde çalışmalarını sürdürdüğü İspanya'da Bask ekibi Deportivo Alaves ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Valerien Ismael, sahaya "Ersin Destanoğlu, Berkay, Welinton, Necip, Rosier, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Tyler Boyd, Ghezzal, Muleka, Weghorst" ilk 11'i ile çıktı. D. Alaves ise, "Tenaglia, Sedlar, Lejeune, Duarte, Salva Sevilla, Benavidez, Guridi, Alkain, Luis Rioja, Miguel" ilk 11'ini sahaya sürdü. Karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş, 2. dakikada Muleka'nın attığı golle 1-0 önde kapattı. Ancak karşılaşmanın 2'nci yarısında İspanyol ekibi Jon Guridi'nin 54 ve Miguel de la Fuente'nin 66. dakikada attığı gollerle Kara Kartal 2-1 mağlup oldu.
BİREYSEL HATALAR MAÇA DAMGA VURDU!
Beşiktaş'ta yenilen gollerde yapılan bireysel hatalar oldukça dikkat çekerken teknik direktör Valerien Ismael oyuncularına sık sık uyarılarda bulundu. Fransız teknik adamın sahaya 3-4-1-2 şeklinde çıkması dikkat çekti.
Siyah beyazlı ekip 27 Temmuz'da İspanya kampını sonlandırarak Türkiye'ye dönüş yapacak.