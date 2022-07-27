Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer harekatı devam ediyor. Hücum bölgesine takviye yapmak isteyen Kara Kartal, tanıdık bir ismi takibe aldı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Adana Demirspor ile 5 gol ve 13 asistlik performans sağlayan Matias Vargas, siyah beyazlıların sol kanadına monte edilebilir. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tam hızıyla sürüyor. Sol kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Kara Kartal, soluğu İspanya'da aldı. Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor forması ile gösterdiği performansla adından sıkça bahsettiren Matias Vargas, Beşiktaş'ın tlistesinde.

KİRALAMA FORMULÜ KULLANILACAK

İspanyol basınının haberine göre siyah beyazlı ekip Arjantinli hücum oyuncusu için kiralama formülünü devreye sokacak. Oyuncuyu 1 sezon kiralamak isteyen Beşiktaş, satın alma opsiyonunu da sözleşmeye eklemek istiyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZON 18 GOLE DOĞRUDAN KATKI SAĞLADI

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor forması ile Süper Lig'de kendini gösteren Matias Vargas, 5 gol ve 13 asistlik performans sağlamıştı.