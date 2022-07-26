Beşiktaş, İspanya kampında hazırlık maçında Deportivo Alaves'e 2-1'lik skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Valerien Ismael, açıklamalarda bulundu.

İşte Fransız hocanın öne çıkan sözleri:

"İstediğimiz buydu. Futbolcularımızı üst seviyeye çıkarmak için iyi takımlarla oynamamız gerekiyordu. İyi bir yükleme yaptık. Bazı yerlerde yorgunluk belirtisi vardı, normal. 6 haftalık programı tüm sezon kullanacağız. Dönünce bir maçımız daha var. Ardından da lig başlayacak.

Şu anda takviye için ihtiyaç duyduğumuz pozisyon sol kanat bek, bu net bir görüntü. Çalışmalarımız sürüyor, Ceyhun Bey ile odak noktamız bu. Bazı oyuncularımızın sakatlığı var. Eksiklerimizi tamamlayıp oyuncularımızın hazır seviyeye gelmesi gerekiyor. Onları gördükten sonra tekrar değerlendirme yapacağız.

Takımımız hazır olacak, planımız bu. Şu anda anlamak gerekiyor. Saiss ve Emrecan'ı takıma monte etmek istiyoruz. Savunmada eksikliklerimiz var, sabretmemiz lazım. Hazır olacağız, tüm enerjimizle sahaya çıkacağız. İki haftada üç kamp yaptık. Futbolcularımız istediğimiz zindelik seviyesine ulaşıyorlar, bizim de istediğimiz buydu."