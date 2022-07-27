BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Bandırmaspor başkanı konuştu! "Beşiktaş ile Keny için prensipte anlaştık"

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Bandırmaspor başkanı konuştu! "Beşiktaş ile Keny için prensipte anlaştık"

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş bir süredir ilgilendiği Keny transferinda sona yaklaştı. Bandırma Başkanı Onur Göçmez 23 yaşındaki forvet oyuncusu için "Beşiktaş ile Keny için prensipte anlaştık" açıklamalarında bulundu. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 27.07.2022- 06:40