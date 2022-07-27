BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Bandırmaspor başkanı konuştu! "Beşiktaş ile Keny için prensipte anlaştık"
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş bir süredir ilgilendiği Keny transferinda sona yaklaştı. Bandırma Başkanı Onur Göçmez 23 yaşındaki forvet oyuncusu için "Beşiktaş ile Keny için prensipte anlaştık" açıklamalarında bulundu. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Siyah beyazlı takımın bir süredir forvet oyuncusu 1. Lig ekibi Bandırmaspor'un forveti Philippe Keny ile görüştüğü iddia ediliyordu. Fotomaç'ın haberine göre Beşiktaş'ın bu transferi de bitirdiği belirtildi. Haberi ise Bandırmaspor başkanı Onur Göçmez bizzat verdi. Göçmez "Keny ile alakalı biz Beşiktaş'la prensip anlaşmasına vardık. Bitirdik işi ama tabii resmiyete dökmek için Keny ile de anlaşmaları lazım. Keny ile de görüşmeleri bu akşam (dün) bitirecekler gibi gözüküyor. Problem görünmüyor. Beşiktaş'la görüşme izni verdik. Çünkü prensipte anlaştık Beşiktaş'la" dedi. Göçmez şöyle devam etti: Sağdan soldan gelen seslere kulağını tıkarsa sezonun en iyi tranferi olur. Bizde 8 hafta gol atamadı. Hoca ve biz arkasında durduk. Sonrasında 20 gole katkı sağladı.